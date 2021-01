Le splendide congratulazioni di Reggie Miller a Steph Curry per il sorpasso nel numero di triple

Nella notte Stephen Curry ha superato Reggie Miller per numero di canestri da tre punti segnati in NBA, collocandosi a quota 2562, due in più rispetto all’ex Pacers e diventando il secondo di ogni epoca in questa speciale classifica.

Miller si è subito congratulato con Curry attraverso un tweet, dicendo però che il suo lavoro non è ancora finito e che deve puntare al record assoluto di Ray Allen (2973).

I’ve had the best seat in the house in calling a lot of your games @StephenCurry30 , simply GREATNESS!!! Congrats but the job isn’t done, Jesus Shuttlesworth is waiting on ya.. #GreatnessPersonified pic.twitter.com/Nogs71fRyA

La leggenda di Indiana, inoltre, ha sorpreso Curry nel post partita di TNT, dove attualmente lavora come opinionista, facendo intervenire suo figlio che ha dichiarato di prendere il giocatore degli Warriors come ispirazione, come tanti altri bambini.

“You are an inspiration to so many little ones like mine.”

Reggie Miller surprised Steph during his postgame press conference to congratulate him on a historic achievement. 💙 pic.twitter.com/qtXXXu17qT

— Golden State Warriors (@warriors) January 24, 2021