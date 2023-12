L’EA7 Milano di Melli e Voigtmann è più forte degli infortuni e batte il Baskonia

Olimpia EA7 Milano – Baskonia Vitoria-Gasteiz 76-67

(20-12; 26-19; 14-17; 16-19)

Vittoria importantissima dell’Olimpia EA7 Milano al Mediolanum Forum di Assago contro il Baskonia, nonostante le assenze di Shabazz Napier (che non può giocare fino all’inizio del girone di ritorno), Maodo Lo, Shavon Shields e Nikola Mirotic. Grandi protagonisti gli italiani Diego Flaccadori e soprattutto Nicolò Melli, oltre che Johannes Voigtman, complessivamente l’MVP del match con 19 punti e 12 rimbalzi.

1° tempo

L’Olimpia inizia la gara con un super Diego Flaccadori e un parziale di 14 a 3 al giro di boa, facendo capire al Baskonia che non ha nessuna intenzione di lasciare nulla al caso, nonostante le tante assenze. Gli spagnoli comunque cercano subito di rientrare in partita e arrivano anche a -6 ma la bomba di Johannes Voigtmann di file periodo fissa il punteggio sul 20 a 12 per i padroni di casa al 10′. Il secondo quanto comincia con un 6 a 0 Milano tutto firmato da Tonut ma poi è Melli a salire in cattedra poiché segna 12 punti su 26 di squadra nel periodo e aiuta l’Olimpia a dilagare, anche grazie alla solita magistrale difesa del capitano dell’Italia. Alla pausa lunga l’Olimpia EA7 Milano è in vantaggio 46 a 31 sul Baskonia con 14 di Melli, 13 di Voigtmann e 11 di Flaccadori.

2° tempo

Al ritorno dagli spogliatoi l’Olimpia è in pieno controllo e al 25′ le Scarpette Rosse sono sopra di 22, 58 a 36. Sembra una partita morta e sepolta. Peccato però che i ragazzi di coach Ettore Messina staccano completamente la spina e prendono un parziale di 12 a 0 che riporta il Baskonia a -10. Solo un canestro di Kyle Hines a 5″ dal suono della terza sirena ferma l’emorragia e fissa il punteggio sul 60 a 48 per Milano all’ultimo intervallo obbligatorio della contesa. Negli ultimi 10 minuti l’Olimpia gestisce il vantaggio accumulato, nonostante il roster corto e il rientro di impeto degli spagnoli. Alla fine l’Olimpia EA7 Milano riesce a imporsi 76 a 67 sul Baskonia e ora può seriamente tornare a sognare i playoff.

Milano: Poythress 5, Bortolani 0, Miccoli NE, Tonut 7, Melli 21, Baron 7, Kamagate 2, Flaccadori 14, Hall 0, Caruso 0, Hines 8, Voigtmann 19+12R. All. Ettore Messina.

Baskonia: Howard 7, Raieste NE, Chiozza 0, Sedekerskis 12, Marinkovic 10, Miller-McIntyre 4, Diez 0, Rokgavopoulos 6, Diop 3, Kotsar 2, Castello 9, Moneke 14. All. Dusko Ivanovic.

QUI trovi le statistiche complete della gara.

Immagine in evidenza: Olimpia Milano

