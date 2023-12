L’EA7 Milano non vince più! Sassari porta a casa il lunch match

Il Banco di Sardegna Sassari si prende in volata il lunch match della 10ª giornata e stende l’EA7 Emporio Armani Milano. Decisivo con 24 punti Breein Tyree ma anche le triple finali di Stefano Gentile, di Visilis Charalampopoulos sono state fondamentali. Milano è solo Shelds e alla fine ha perso meritatamente per quello che hanno dimostrato le due compagini in campo.

1° quarto

I padroni di casa iniziano al meglio con Cappelletti (11 punti, 5 rimbalzi e 5 assist) a servire il concentrato Gombauld (12 punti) nel pitturato e a segnare la bomba del 7-0 in avvio. A seguito di un timeout chiamato da coach Messina, Tyree (24 punti, 4 rimbalzi, 7 falli subiti e 27 di valutazione) fa proseguire il break sassarese siglando una coppia di liberi, lo stesso fa McKinnie (9 punti e 4 rimbalzi) in transizione, prima che l’affondata di Melli – assistita da Tonut (10 punti) – sblocchino l’Olimpia sul 12-2.

Con un tap-in di Voigtmann (14 punti e 5 rimbalzi) e una tripla ben costruita finalizzata da Tonut, Milano trova un minimo di flusso offensivo ma Gombauld è bravo in transizione a punire la difesa avversaria per il 16-7. Sul finire del periodo, Tonut e Flaccadori (13 punti) piazzano delle giocate di energia su entrambi i lati del campo ma Gentile (11 punti, 4 rimbalzi e 4 assist), dalla lunetta e servendo McKinnie, lascia la Dinamo ancora bene avanti dopo 10’ su Voigtmann e compagni (20-14).

2° quarto

Nel secondo periodo, Tyree si accende in transizione con un super gioco da tre punti e l’assist per la tripla dall’angolo di Gentile, mentre Charalampopoulos (13 punti) dalla lunetta scrive di nuovo il +12 a tabellone. Successivamente, aumentano i contatti e fischi degli arbitri, aumentando così i giri in lunetta da una parte (Shields – costretto poi alla panchina per aver commesso precocemente il 3° fallo personale – e Voigtmann) e dall’altra (Kruslin e Charalampopoulos), prima che l’appoggio di Treier ribadisca le distanze sul 33-21.

Ci pensa quindi Tonut a caricarsi con le sue potenti penetrazioni l’Olimpia sulle spalle, ribattendo all’omologo Gentile, Cappelletti fa ancora esplodere il PalaSerradimigni con il super step-back del 37-25 e Voigtmann appoggia il canestro che tiene in scia l’EA7 Emporio Armani sul -10. Al termine del tempo, Tyree continua ad essere una furia in contropiede ma un’incursione di Hall (7 punti) quasi a tempo scaduto non fa perdere ulteriore terreno agli ospiti (41-30 dopo 20’).

3° quarto

Cappelletti e Shields (31 punti, 12/17 al tiro, 7 rimbalzi, 33 di valutazione) inaugurano la ripresa scambiandosi dei bei colpi in penetrazione, Charalampopolous ribadisce il +13 a cronometro fermo ma Voigtmann dal post-basso e soprattutto Shields (firmando due canestri consecutivi) avvicinano l’Olimpia sul 45-38. Con un Tyree scatenato (autore di due bombe e una coppia di liberi), il Banco di Sardegna respinge però gli assalti di Voigtmann, Tonut e compagni, non permettendo così un ulteriore riavvicinamento ai biancorossi; il contropiede concluso da McKinnie rimette così Sassari in controllo sul 55-42.

A seguito di una tripla di Cappelletti che aggiorna il massimo vantaggio sul +14, Shields sale di nuovo in cattedra con tripla e tiro libero e l’agilità di Poythress dimezza in un amen il gap (58-51). Capitan Gentile allora risponde con un super assist per Treier, McKinnie torna a farsi sentire dall’angolo ma sia Flaccadori da tre punti che Shields con un altro gran recupero riavvicinano l’Olimpia (63-56). Sul finire del terzo periodo, il danese regala a Poythress un altro appoggio ma Gentile fa lo stesso con Treier, mandando le squadre all’ultimo mini riposo sul 65-58.

4° quarto

Milano si aggrappa ancora a Shields, Tyree però non ci sta e firma gioco da tre punti e coppia di liberi che confermano il vantaggio in doppia cifra locale ma Flaccadori in transizione manda a bersaglio due bombe di capitale importanza che accorciano il gap sul 72-66 a 7’ dalla fine. Alcuni errori della Dinamo permettono a Hall di capitalizzare con la tripla del -3, Flaccadori di potenza appoggia anche il 72-71 ma Gentile da capitano scuote Sassari con il jumper del +3 con 4’ e mezzo sul cronometro. Dopo alcuni tiri sbagliati da Cappelletti, Shields completa il riaggancio dell’Olimpia con una bomba, Cappelletti stesso ribatte servendo Gombauld sotto i tabelloni e Charalampopoulos in transizione mentre uno step-back dell’inarrestabile Shields vale il 78-77 con ancora 150” sul cronometro.

La partita sale ulteriormente di colpi entrando nella fase decisiva del match: Charalampopoulos segna un gran canestro in virata, Shields è infuocato e realizza in uscita dai blocchi ma Gentile di gran carattere ridà il +3 al Banco di Sardegna con una super bomba dal palleggio. Tocca ancora a Shields pareggiare i conti dalla punta, Gentile arma allora la mano di Charalampopoulos che sigla l’86-83 dall’arco e Voigtmann stavolta non riesce a replicare. Con Tyree allora, Sassari chiude la contesa, causa anche una palla persa di Melli. Finisce 89-83.

Dinao Sassari: Cappelletti 19, Pisano NE, Treier 6, Tyree 24, Kruslin 3, Whittaker NE, Raspino 0, Gandini 0, Gentile 11, Gombauld 12, McKinnie 9, Charalampopoulos 9. All. Piero Bucchi.

Olimpia Milano: Lo 0, Poythress 6, Bortolani NE, Tonut 10, Melli 2, Kamagate 0, Ricci 0, Flaccadori 13, Hall 7, Caruso NE, Shields 31, Voigtmann 14. All. Ettore Messina.

