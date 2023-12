EA7 Milano, Ettore Messina: “Non pensavo che Datome avrebbe smesso quest’estate ma…”

Ettore Messina, coach e President of Basketball Operations dell’Olimpia EA7 Milano, ha parlato a Passa dal BSMT, podcast su YouTube di Gianluca Gazzoli, e ha detto che non pensava che Gigi Datome avrebbe smesso quest’estate ma crede che abbia fatto la scelta giusta:

“No, mi sbagliavo ma non pensavo che avrebbe potuto smettere quest’estate. Credevo volesse smettere dopo una buona stagione di EuroLega ma penso abbia fatto la scelta giusta perché l’ultimo anno è stato molto tormentato da un punto di vista fisico e comunque ha chiuso la sua avventura con un trofeo e vincendo il premio di MVP. Perché di solito allenatori e giocatori finiscono dopo una sconfitta. In pochissimi, tipo Michelle Platini, smettono dopo una vittoria”, ha detto Ettore Messina dell’Olimpia EA7 Milano sul ritiro di Gigi Datome.

Non ci vergogniamo nel dire che anche noi siamo rimasti abbastanza sorpresi quando il Gigione Nazionale ha annunciato il ritiro, proprio perché aveva appena vinto ed era stato decisivo durante le LBA Finals. Alla fine però pensiamo anche noi che sia stata la decisione giusta. In bocca al lupo per il futuro a Gigione!

