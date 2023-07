Nikola Jokic, superstar dei Denver Nuggets, ha trascorso un’estate da protagonista. Poco dopo aver vinto il titolo NBA, l’ex due volte MVP Jokic è tornato a casa in Serbia per occuparsi dei suoi cavalli. Il fenomeno serbo non scherza quando si tratta di questo suo hobby e in effetti sta gareggiando professionalmente con la sua scuderia.

Di recente Jokic ha vinto una gara di cavalli, che gli ha permesso di mettere le mani su alcuni oggetti d’argento. Il modo in cui l’omone dei Nuggets ballava e festeggiava la vittoria del titolo farà commuovere i fan:

Nikola Jokic is really living his best life after winning a horse race in Serbia 😂🏆 (via Burner_num2 / Reddit)pic.twitter.com/6oiujK6K9r — ClutchPoints (@ClutchPoints) July 24, 2023

Non si può negare che Nikola Jokic sia diverso da qualsiasi altra superstar NBA che abbiamo visto in passato. Questo ragazzo è unico nel suo genere e i tifosi dei Nuggets lo amano assolutamente per questo.

A questo punto, non possiamo fare a meno di ricordare l’intervista post-partita di Jokic subito dopo la vittoria del titolo NBA. Più che altro, il cinque volte All-Star sembrava semplicemente sollevato per aver portato a termine il lavoro:

In base alla sua dichiarazione “il lavoro è finito” nell’intervista di cui sopra, la stella dei Nuggets vede chiaramente il basket come il suo modo di guadagnarsi da vivere. Non è che non gli piaccia, è solo che prova molto più piacere nei suoi cavalli.