LeBron James ha recentemente spiegato la sua scelta di tornare al numero 23 ma Mancinelli ci era arrivato prima:

“Il motivo per cui indosso il numero 6 è molteplice. Uno, perché il 23 è anche uno dei miei numeri preferiti, e 2 per 3 fa sei”, ha detto.

Storicamente il numero di LeBron James è sempre stato il 23 ma quando la Lega aveva deciso momentaneamente di togliere il numero 23 era passato al 6, lo ricordiamo per esempio ai tempi dei Miami Heat. Il numero invece di quasi tutta la carriera di Mancinelli è stato il 6, sia all’Olimpia Milano, all’Auxilium Torino e alla Fortitudo Bologna.

Ma c’è stato un periodo in cui Mancinelli, come LeBron, ha dovuto cambiare numero. Quando ha firmato alla Pallacanestro Cantù nel 2013 non poteva indossare la numero 6 perché ritirata: infatti era appesa al Pianella perché era la maglia di Enrico “Chicco” Ravaglia, tragicamente morto il 23 dicembre 1999. E allora, per ovviare al problema, ha scelto la numero 23. Perché 2×3 fa 6.

Queste le sue parole in un’intervista a La Provincia di Como di qualche anno fa:

“Visto che 3×2 mi sembrava brutto potendo essere scambiato per la promozione di un supermercato, ho optato per il 2×3. Tra l’altro, il 23 è appartenuto a un mito come Michael Jordan ed è stato il numero del mio amico calciatore Marco Materazzi”.