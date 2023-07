L’Olimpia EA7 Milano è sempre alla ricerca di un’ala forte da mettere a roster e ora sembra averla trovata: Alex Poythress.

A riportare la notizia sono stati il giornalista israeliano di One e Fabrizio Lorenzi de La Repubblica, che dà la trattativa per fatta. La doppia fonte, israeliana (il lungo americano ha giocato al Maccabi Tel-Aviv l’anno scorso) e milanese, ci fanno immaginare che la trattativa sia davvero prossima alla conclusione.

Per sources Alex Poythress is getting some serious heat from Milan

