LeBron James cambierà di nuovo numero di maglia con i Lakers

Sabato sera LeBron James ha fatto tremare ancora una volta il mondo Twitter dell’NBA dopo che è stato rivelato che la superstar dei Los Angeles Lakers ha deciso di tornare alla maglia n. 23 per la stagione 2023-24. Dopo essere passato al numero 6 un paio di anni fa, James ha scelto di tornare alla sua maglia originale numero 23 per la prossima campagna.

L’agente e amico di LeBron, Rich Paul, ha fatto notare che la decisione di cambiare nuovamente numero da James stesso. Paul ha anche detto che il talismano dei Lakers lo ha fatto “per rispetto nei confronti di Bill Russell”, che ha indossato la maglia numero 6 durante la sua illustre carriera.

L’NBA ha ritirato la maglia numero 6 di Russell in tutte le 30 squadre quando è morto l’anno scorso e, a quanto pare, James ha indossato la maglia numero 6 per un’ultima stagione per onorare l’icona dei Boston Celtics.

It's official. 23 is back. pic.twitter.com/hEqb5rQANk — Los Angeles Lakers (@Lakers) July 16, 2023

King James ha recentemente spiegato la sua scelta del numero:

“Il motivo per cui indosso il numero sei è molteplice. Uno, perché il 23 è anche uno dei miei numeri preferiti, e due per tre fa sei”, ha detto.

Leggi anche: Virtus Bologna, cosa c’entra il futuro di Nikola Mirotic con quello di Tornik’e Shengelia?