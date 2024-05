LeBron e Bronny James insieme ai Lakers? Ecco un altro INDIZIO…

Bronny James non sarebbe una scelta al secondo giro come tutte le altre, essendo il figlio maggiore di LeBron James dei Lakers. Non sarebbe il classico giocatore che al college ha fatto bene ma non ha impressionato oppure l’europeo che si deve ancora strutturare fisicamente e non. Sarebbe il figlio di LeBron James.

Diversi mock draft, come quello di HoopsHype, ritengono che i Los Angeles Lakers lo prenderanno come 55esima scelta assoluta.

Anche se il sogno di Bronny non è quello di giocare con suo padre, secondo The Athletic “fonti della squadra dicono che i Lakers sono molto aperti alla prospettiva di aiutare LeBron a realizzare il suo sogno di giocare con suo figlio Bronny, scegliendolo potenzialmente”.

Anche i mock draft di The Sporting News, The Ringer e Yahoo! Sports danno James al n. 55 ai Lakers.

Insomma, sembra tutto apparecchiato per il rinnovo di LeBron con i Los Angeles Lakers e di conseguenza la scelta di Bronny James praticamente alla fine del draft, anche se sarebbe una 55a scelta diversa dalle altre perché quasi certamente farebbe parte del roster dei californiani e avrebbe anche dei minuti in regular season.

