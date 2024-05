EA7 Milano, Gigi Datome lascerà la dirigenza: ecco cosa farà…

Gigi Datome ha smesso ormai da un anno di giocare a pallacanestro e in questi 300 giorni circa si è districato tra Olimpia EA7 Milano e Italbasket ma alla fine di questa stagione sportiva non sarà più così.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Gigi Datome si dedicherà al 100% alla Nazionale, il suo amor più grande, diventando coordinatore full time del settore squadre nazionali maschili.

Si tratta di un ruolo importante per l’ex capitano azzurro perché dovrà coordinare, appunto, il lavoro di tutte le squadre che rappresentano il nostro Paese, dalla Nazionale A alle Under, passando per la Sperimentale. Non sarà un ruolo semplice ma crediamo che Gigione possa farcela senza troppi problemi.

Prima di lasciare l’Olimpia EA7 Milano, però, Gigi Datome vuole vincere un altro Scudetto, il suo primo da dirigente dei meneghini. Non sarà semplice perché la Virtus Bologna, che quest’anno avrà il fattore campo, farà di tutto per impedirglielo, ma le Scarpette Rosse che abbiamo visto contro Brescia nelle prime due gare ce la possono fare. Stiamo a vedere cosa accadrà da qui alle prossime 2 settimane.

