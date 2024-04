“Bisogna intitolare una strada di Bologna a Ruben Douglas”

La prematura scomparsa di Ruben Douglas ha scosso il mondo del basket italiano.

In particolare in casa Fortitudo c’è tantissima tristezza per la morte dell’eroe dello Scudetto 2005, assegnato grazie a una sua tripla rivista all’instant replay. Fra i molti ricordi di Douglas, spicca quello del suo ex compagno di squadra Gianluca Basile. Il Baso ha svelato che in realtà Douglas sarebbe scomparso qualche giorno prima che la notizia arrivasse in Italia a ha proposto di intitolargli una strada di Bologna.