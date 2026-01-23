lebron james

LeBron James chiarisce il suo futuro dopo la sconfitta coi Clippers

Dopo la sconfitta per 104-112 nel derby di Los Angeles contro i Los Angeles Clippers, arrivano parole chiare da parte di LeBron James sul suo futuro con i Los Angeles Lakers.

Al termine della partita di giovedì, in cui LeBron ha chiuso con 23 punti, 5 rimbalzi e 6 assist, la stella gialloviola è stata interrogata sulle voci che lo vorrebbero lontano da Los Angeles nella seconda parte della stagione. Alla domanda diretta “È qui che vuoi concludere la stagione?”, la risposta è stata netta e senza spazio a interpretazioni.

“Sto bene. Sto bene… sto bene”, ha ripetuto LeBron, spegnendo sul nascere ogni indiscrezione.

Quella attuale è l’ottava stagione di LeBron James con i Lakers e la 23ª della sua straordinaria carriera NBA. Nonostante i 41 anni, il numero 23 continua a essere uno dei giocatori più impattanti della lega. In questa stagione sta viaggiando a 22,5 punti, 6 rimbalzi e 6,9 assist di media a partita, numeri che confermano la sua centralità nel progetto tecnico di Los Angeles.

Le dichiarazioni di LeBron arrivano in un momento delicato per i Lakers, alle prese con alti e bassi e costanti rumors di mercato. Tuttavia, le sue parole sembrano ribadire con forza la volontà di chiudere la stagione in maglia gialloviola, concentrandosi esclusivamente sul campo e sugli obiettivi della squadra. Il futuro, almeno per ora, parla ancora chiaramente di Los Angeles Lakers e LeBron James.

