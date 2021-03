LeBron James è entusiasta di aver giocato per la prima volta al fianco di Steph Curry

L’All Star Game 2021 ci ha regalato tanto spettacolo, nonostante non sia stata una partita combattuta come quella dello scorso anno a Chicago: il Team LeBron ha vinto e Giannis Antetokounmpo è stato premiato come MVP, ma è stata anche l’occasione di vedere per la prima volta LeBron James e Steph Curry giocare per la stessa squadra. I due sono stati rivali per anni, sebbene il loro sia sempre stato un rapporto di reciproca stima, e non erano mai stati compagni né all’All Star Game né in Nazionale, visto che James ha lasciato Team USA dopo le Olimpiadi del 2012.

LeBron si è limitato a fare il minimo indispensabile, 4 punti in 12′, mentre Curry è stato protagonista di una spettacolare prova balistica chiudendo con 28 punti e 8/16 da tre punti. Dopo la gara, James ha espresso via Twitter tutto il proprio entusiasmo per essere riuscito a giocare insieme al rivale per la prima volta: “Finalmente sono riuscito a condividere il campo con Steph Curry! Molto in ritardo, ma ho amato ogni singolo secondo!”, proclamando poi il giocatore dei Golden State Warriors il miglior tiratore di sempre e colui che ha cambiato il gioco del basket da solo. “Ti voglio bene, fratello! E nel frattempo vittoria per il Team LeBron” ha risposto Curry.

