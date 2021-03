LeBron James e la dichiarazione ambigua sui vaccini anti-Covid

LeBron James è chiaramente il personaggio più influente dell’attuale mondo NBA: ogni dichiarazione del King può smuovere le masse e su di un argomento delicato come i vaccini anti-Covid ci si sarebbe aspettato un appello positivo.

La stella dei Los Angeles Lakers ha risposto alle domande dei giornalisti prima dell’All Star Game, e quando si è arrivati a parlare dei vaccini, a James è stato chiesto se avesse intenzione di sottoporsi all’iniezione quando toccherà a lui: “Su questo argomento ne discuterò con la mia famiglia, terrò la cosa su un livello privato“.

Asked if he will get vaccinated LeBron James says – “That’s a conversation that my family and I will have. …Keep that to a private thing.”

— Dan Woike (@DanWoikeSports) March 7, 2021