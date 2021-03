Blake Griffin è uscito dai waivers e ha scelto la squadra per la quale giocherà il resto della stagione

Colpaccio dei Brooklyn Nets: Blake Griffin, che in queste ore è uscito dai waivers ed è diventato free agent dopo il buyout con i Pistons, ha infatti deciso di firmare per la franchigia bianconera per il resto della stagione, come riportato da Shams Charania. Griffin, 32 anni tra pochi giorni, sta vivendo la peggior stagione a livello statistico della propria carriera, ma sarà comunque un’aggiunta di primissimo livello per i Nets del trio KD-Irving-Harden.

Nel primo mese e mezzo di stagione con Detroit, Griffin ha mantenuto 12.3 punti e 5.2 rimbalzi di media. Su di lui c’erano diverse contender ma fin dall’inizio i Nets erano sembrati in vantaggio sulle altre.

Blake Griffin has cleared free agency waivers and the six-time NBA All-Star is expected to sign with the Brooklyn Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 7, 2021

