LeBron James ha fatto litigare Paul Pierce e Kevin Garnett

Kevin Garnett tiene un podcast di successo, KG Certified.

Spesso ci sono leggende del mondo NBA, del passato e del presente, fra i suoi ospiti. Nell’ultima puntata c’era Paul Pierce, grande amico di KG dai tempi dei Boston Celtics. Come spesso accade, il discorso si è spostato sui vari elenchi di migliori giocatori, stavolta dei giorni nostri.

Pierce non ha perso occasione per far arrivare una critica, non troppo velata, a LeBron James. The Truth, infatti, non è un grande estimatore di LBJ e lo ha escluso nella sua Top Five dei migliori giocatori attualmente in NBA. I migliori cinque, secondo PP, sono Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Jayson Tatum e Luka Doncic. Difficile scegliere solamente cinque atleti fra i tanti fenomeni che ci sono nella prima lega del mondo e da questa lista mancano anche altri due veterani come Stephen Curry e Kevin Durant.

Il padrone di casa, Kevin Garnett, non era per niente d’accordo. Secondo lui, alla luce delle recenti prestazioni di LeBron e della vittoria nell’In-Season Tournament, LeBron non può essere escluso da questa classifica. Così KG è arrivato a cacciare via scherzosamente il suo ospite: “Non sceglierei nessuno di questi al posto di James! Ma di cosa stiamo parlando? Fuori di qui, porta il tuo c*** fuori di qui!“.