LeBron James ha giocato gli ultimi mesi con un tendine del piede lacerato

LeBron James ha messo a segno numeri davvero notevoli in questa stagione, soprattutto considerando che ha 38 anni e che ha giocato con un tendine del piede lacerato negli ultimi mesi. Ha chiuso il 2022-23 con 28,9 punti (il massimo di sempre per un giocatore di 38 anni), 8,3 rimbalzi e 6,3 assist nella stagione regolare, insieme a 24,5 punti, 9,9 rimbalzi e 6,5 assist nei playoff.

Ciò che rende questa uscita ancor più impressionante è il fatto che il King apparentemente ha lottato con un infortunio in corso nell’ultimo tratto della stagione. Secondo Shams Charania, LeBron James ha giocato con un tendine del piede fratturato e potrebbe subire un’operazione per sistemarlo quest’estate.

“Ha giocato gli ultimi mesi della stagione con un tendine del piede lacerato, che potrebbe aver bisogno di un intervento chirurgico quest’estate”, ha detto Charania al Pat McAfee Show. “Mi hanno detto che sta rivalutando quel piede. È molto probabile che abbia bisogno di un intervento chirurgico su questo piede che potrebbe tenerlo lontano dagli allenamenti per un paio di mese. Due mesi in offseason per sistemare quel piede”.

"LeBron James played the last few months of the season with a torn tendon in his foot that could need surgery this summer..

He's gonna take the next couple months to get reenergized and I fully expect him to play next season" ~ @ShamsCharania #PMSLive pic.twitter.com/WBBJ2Ciguh

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) May 25, 2023