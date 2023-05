L’NBA sta pensando di copiare una regola dal regolamento FIBA

L’NBA (Competition Committee) sta discutendo la possibilità di implementare una regola copiata dalla FIBA che punirebbe i giocatori che fanno flopping con un fallo tecnico e un tiro libero per l’avversario, secondo Shams Charania di The Athletic. Questa nuova regola potrebbe essere testata nel prossimo torneo della Summer League.

Tale regola esiste già in Europa e nel basket FIBA in generale. Se un arbitro decide che un giocatore ha chiaramente esagerato in un contatto (o non c’è stato alcun contatto) con un avversario e ha fatto flopping, l’altra squadra ottiene un tiro libero e il giocatore riceve un fallo tecnico che conta come uno dei due che possono far espellere il giocatore.

Sources: The NBA’s Competition Committee is discussing potential of in-game penalty for flops that would result in technical foul free throw. Trial is possible at Summer League in July. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 25, 2023

Durante la serie di playoff del 2023 della sua squadra contro i Los Angeles Lakers, il coach dei Golden State Warriors, Steve Kerr, ha effettivamente suggerito che l’NBA dovrebbe applicare una regola simile per penalizzare i giocatori che floppano.

“Penso a quello che ho imparato allenando nel mondo FIBA. C’è una regola specifica per il flopping”, ha detto Kerr. L’attuale capo allenatore di Team USA è stato assistente della squadra sotto Gregg Popovich ai Mondiali del 2019 e ai Giochi olimpici del 2021. “Se un arbitro ritiene che un giocatore abbia fatto flopping, gli dà un fallo tecnico ed è piuttosto penalizzante. E così il flopping è stato sostanzialmente eliminato dalla FIBA e abbiamo la possibilità di fare la stessa cosa in NBA se vogliamo”.

In questo momento, l’NBA punisce il flopping con un fallo tecnico ma nessun tiro libero. Dopo la revisione post-partita, i giocatori possono anche ricevere multe in caso di violazioni ripetute che vanno da $ 5.000 (due violazioni) a $ 30.000 (cinque violazioni).

