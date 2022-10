LeBron James ha tentato di prendere per la gola Damian Lillard

Damian Lillard nelle ultime stagioni è stato accostato spesso ai Los Angeles Lakers. E anche questa estate i gialloviola avrebbero fatto un tentativo per ingaggiare la star di Portland.

Ad effettuarlo sarebbe stato LeBron James in persona, coadiuvato da Anthony Davis. Il retroscena è stato svelato a The Ringer dallo stesso Lillard, che chiaramente ha provato raccontato il tutto con l’obiettivo di non far accusare i colleghi di tampering.

LBJ ha invitato Lillard a vedere una partita di WNBA a Los Angeles e poi i tre sono andati a mangiare in un lussuoso ristorante italiano, innaffiando la cena con pregiati vini provenienti sempre dal nostro Paese.

La stella dei Blazers non ha svelato grossi dettagli riguardo la conversazione, nella quale però sembra che i due giocatori dei Lakers abbiano sondato il terreno riguardo la disponibilità di Lillard a un trasferimento. Eventualità che però non è stata ulteriormente esplorata nel corso delle settimane successive.