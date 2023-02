LeBron James spaventa i Lakers: “Ho sentito un pop”, ma continua a giocare anche se…

LeBron James è stato ancora una volta tra i migliori in campo nel successo in rimonta contro Dallas, partendo da -27. La superstar dei Los Angeles Lakers, da un paio di settimane miglior marcatore NBA di tutti i tempi, ha però spaventato i giallo-viola quando, nel terzo quarto, è caduto e dal labiale ha detto ad Anthony Davis di “aver sentito un pop” nel piede destro. Questo non è mai un buon segno e solitamente cose del genere accadono per infortuni gravi.

Fortunatamente per i Lakers, James è rimasto in campo ed ha concluso la gara. Tutto risolto? Questo lo determineranno solo le prossime ore, visto che all’uscita dal palazzetto LeBron è stato ripreso mentre zoppicava vistosamente. Dopo l’All Star Game, il numero 6 dei Lakers aveva dichiarato di non poter saltare più partite per trascinare i suoi almeno al Play-in e poi ai Playoff. Chissà se ora si fermerà oppure deciderà di sopportare il dolore.