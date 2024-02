LeBron James lascerà subito i Lakers? La risposta PERENTORIA di Rich Paul

Nonostante le voci, i Los Angeles Lakers non avrebbero mai scambiato LeBron James a meno che non fosse lui o Rich Paul a chiedere di essere trasferito in una squadra specifica.

Le speculazioni si sono scatenate dopo che James ha postato un’emoji criptica all’inizio della settimana. Non c’era però praticamente nessuna possibilità che il front office di Los Angeles scambiassero il King.

A meno di una settimana dalla trade deadline, Rich Paul, l’agente storico di LeBron dei Lakers, ha messo a tacere queste voci confermando a Brian Windhorst che una tale richiesta non avverrà (via ESPN):

“LeBron non sarà ceduto e non lo stiamo chiedendo”, ha detto Paul in risposta alle crescenti speculazioni sul futuro di James.

Forse è insolito sentire un agente dichiarare che il suo cliente non verrà ceduto, ma James e Klutch Sports hanno abbastanza potere all’interno della franchigia e questo probabilmente mette fine alle voci.

Sebbene uno scambio sembrasse fuori discussione, non era del tutto inverosimile pensare che James fosse frustrato per il livello di rendimento dei Lakers in questa stagione.

Per quello che vale: James ha una player option nel suo contratto che gli permetterebbe di diventare free agent alla fine della stagione. Ha detto chiaramente che il suo obiettivo è quello di giocare con suo figlio Bronny, una volta che la matricola di USC diventerà professionista.

