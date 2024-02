Bill Walton sostiene che George Lucas ha preso spunto da lui per Chewbecca

Ecco una domanda: Se in una partita c’è Bill Walton in telecronaca ma non ha detto nulla che abbia attirato la vostra attenzione, è successo qualcosa? Questa volta Bill Walton si è “paragonato” a Chewbecca di Guerre Stellari.

L’ex MVP delle Finals NBA, trasformatosi in giornalista sportivo, è noto per dire cose stravaganti ogni volta che è in onda e ieri sera non ha fatto eccezione. Durante la trasmissione della partita di basket tra Oregon e USC, il suo compagno di telecronaca Dave Pasch gli ha chiesto di fare un viaggio nel tempo.

Considerando che per la partita si trovavano a USC (la scuola frequentata negli anni ’60 dal regista di Guerre Stellari, George Lucas), Pasch ha chiesto a Walton se poteva confermare una voce che aveva sentito sui film.

Bill Walton non ha voluto rispondere a Dave Pasch se era in lizza per interpretare Chewbecca in Star Wars.

Alla fine Bill dice di aver fatto un “provino” per interpretare Chewbecca, ma il personaggio è stato modellato su di lui.

