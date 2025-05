LeBron James nella storia: a 40 anni entra ancora nei quintetti All-NBA

Con l’annuncio dei quintetti ideali NBA della stagione 2024-25, si chiude la rassegna dei premi individuali e si scrive un’altra pagina di storia per LeBron James. Il fuoriclasse dei Los Angeles Lakers, a 40 anni compiuti, è stato inserito nel Second Team All-NBA, aggiungendo un nuovo record a una carriera già leggendaria.

LeBron James All-NBA 2025: è la 21ª selezione consecutiva

Con 289 punti totali nelle votazioni dei media – frutto di 17 voti per il primo quintetto, 61 per il secondo e 21 per il terzo – LeBron si è classificato settimo in assoluto, guadagnandosi così un posto nel Second Team.

Si tratta della 21ª selezione consecutiva nei quintetti All-NBA, un risultato mai raggiunto da nessun altro nella storia della lega. L’unica stagione in cui James è rimasto fuori dalla selezione è stata quella del suo debutto (2003-04), in cui fu comunque il 18° più votato.

Tutti i record di LeBron nei quintetti All-NBA

James era già il detentore del record assoluto per maggior numero di selezioni All-NBA, superando leggende come Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant e Tim Duncan, tutti fermi a 15. Con questa ennesima nomina, il suo palmarès recita:

13 selezioni nel First Team

4 nel Second Team

4 nel Third Team

Ma ciò che rende unica la stagione 2024-25 è il fatto che LeBron è diventato il primo giocatore nella storia NBA a essere selezionato in un quintetto All-NBA a 40 anni.

Le parole di LeBron: “ALL-NBA a 40 anni!! Ancora non ci credo”

Sempre attivo sui social, James ha commentato la notizia su X (ex Twitter) con entusiasmo e stupore:

“ALL-NBA a 40 anni!! Sotto sotto mi sembra ancora assurdo! Sono qui che guardo i playoff mentre ci penso. Sono fortunato ben più di quanto potessi mai immaginare”.

ALL NBA at 40!! Low key crazy to me right now! Sitting here watching the playoffs just thinking about it. Blessed beyond I can even imagine.👑🙏🏾 — LeBron James (@KingJames) May 24, 2025

Il messaggio racchiude l’emozione e la consapevolezza di un campione che, dopo oltre due decenni al vertice, continua a fare la storia.

Il futuro? La 23ª stagione potrebbe arrivare

Nonostante non abbia ancora annunciato ufficialmente il suo futuro, LeBron James è atteso al via anche per la stagione NBA 2025-26, che sarebbe la sua 23ª in carriera. Un altro traguardo che lo renderebbe il giocatore più longevo di sempre nella lega, superando Vince Carter, fermo a 22 stagioni.