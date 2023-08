LeBron James rivela la squadra di calcio per cui fa il tifo

LeBron James, noto per le sue incredibili doti cestistiche, ha anche una profonda passione per il calcio, come riportato da goal.com.

Come spesso accade agli appassionati di sport, gli interessi di James si estendono oltre la sua disciplina principale, portandolo a dichiarare la sua fedeltà a una specifica squadra di calcio. Tra le figure più riconoscibili dello sport, il legame di LeBron James con il calcio e la sua squadra preferita, il Liverpool, ha raccolto l’attenzione e l’ammirazione dei fan di tutto il mondo.

LeBron James, 19 volte All-Star NBA e quattro volte MVP NBA, è stato un’icona di eccellenza e leadership sul campo da basket. Tuttavia, il suo amore per il calcio è ben documentato, con il suo sostegno al Liverpool nella Premier League inglese. Nel 2011, James ha rafforzato il suo legame con il club diventando un azionista di minoranza grazie a una partnership con Fenway Sports Group.

Il suo investimento nel Liverpool non è solo un’iniziativa finanziaria; LeBron James è sinceramente appassionato della storia della squadra, dei suoi successi e dell’essenza stessa del gioco. Spesso usa i suoi social per esprimere il suo sostegno ai Reds, mostrando il suo impegno ed entusiasmo.

“Ci sono alcune squadre e alcuni loghi che vedi, ovunque tu sia nel mondo, e sai esattamente chi sono e cosa significano. Il Liverpool fa parte di questo gruppo”, ha dichiarato in un’intervista al Guardian. Nonostante la sua partecipazione al club sia pari al 2%, l’investimento di James si è rivelato astuto e vantaggioso.

L’incrocio di sport in diverse discipline e il sostegno degli atleti a squadre che vanno oltre il loro obiettivo principale esemplificano l’attrazione universale dello sport. La fedeltà di LeBron James al Liverpool testimonia la capacità del calcio di unire persone in tutto il mondo, superando i confini geografici e professionali. La passione di James per il Liverpool evidenzia il legame che unisce i tifosi alle loro squadre, indipendentemente dallo sport.

