LeBron James sicuro: “38 anni? Non me li sento”

LeBron James dà sempre più l’impressione di aver scoperto l’elisir dell’eterna giovinezza.

A 38 anni continua a essere uno dei giocatori più decisivi dell’intera NBA, come se il suo corpo non avvertisse il peso dell’età. Lo ha confermato lui stesso dopo l’agevole successo dei Los Angeles Lakers sui Memphis Grizzlies.

Non mi sembra di avere 38 anni quando gioco. Mi sento leggero, non avverto che ci sia qualcosa che facevo a 20 anni e che adesso non posso fare. Sono ancora pericoloso da tre, in area, dal mid range, in lunetta e anche a rimbalzo.

Una sfida, terminata 134-107, in cui LBJ ha potuto riposare per larghi tratti, senza dover mai inserire la marce alte. Alla fine 16 punti, 9 rimbalzi e 6 assist: numeri che sarebbero incredibili per qualsiasi 38enne e che invece rappresentano la proverbiale “giornata in ufficio” per lui. In stagione, infatti, il Re viaggia a una media di 25+8+5 per allacciata di scarpe.