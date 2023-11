Rudy Gobert aveva previsto l’espulsione di Draymond Green

Rudy Gobert e Draymond Green non si vogliono troppo bene, nel corso degli anni non hanno mai perso occasione di punzecchiarsi e ieri notte in campo anche di darsele. Dopo meno di 2′ dall’inizio della partita tra Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves, Green ha approfittato della rissa scoppiata tra Klay Thompson e Jaden McDaniels per gettarsi nella mischia e prendere per il collo, da dietro, il francese.

Alla fine Green è stato espulso, così come Thompson e McDaniels, e gli Warriors hanno perso la quarta partita di fila. A pesare c’era anche l’assenza di Steph Curry, alle prese con una distorsione al ginocchio destro di lieve entità. Proprio a causa dell’assenza della star di Golden State, Gobert nel post-gara ha dichiarato che aveva previsto che Green si sarebbe fatto espellere. Il francese ne ha approfittato per tirare una frecciatina all’avversario: “Ogni volta che Steph non gioca, Green non vuole giocare senza di lui quindi fa tutto ciò che può per farsi espellere”. Gobert ha detto che si aspettava qualche comportamento pazzo di Draymond proprio per questo motivo, anche se forse non prevedeva che sarebbe arrivato così presto, quando le squadre erano ancora sullo 0-0. Il lungo dei Timberwolves ha inoltre definito il comportamento di Green “clown behavior”, “comportamento da clown”.