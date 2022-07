LeBron James spinge per Kyrie Irving ma i Lakers hanno anche delle alternative

Il mercato NBA impazza con Brooklyn assoluta protagonista in uscita. I Nets, infatti, perderanno con tutta probabilità Kevin Durant che ha chiesto la cessione e probabilmente anche Kyrie Irving.

Da giorni si parla di un possibile scambio che consentirebbe all’ex Cavs di tornare a giocare con l’amico LeBron James. Ai Lakers finirebbero Irving e uno fra Seth Curry e Joe Harris (più probabile perché in possesso di un contratto più oneroso), a Brooklyn andrebbero Russell Westbrook, Kendrick Nunn e un pacchetto di scelte. La trattativa esiste con LBJ che sta spingendo personalmente in questa direzione e vorrebbe questa soluzione “più di qualsiasi altra cosa”, come riportato da Marc Stein.

In realtà però i gialloviola preparano anche un Piano B che risponde al nome di Buddy Hield, già accostato a LA durante la scorsa estate. Chiaro l’intento della dirigenza di aggiungere più pericolosità sul perimetro, come dimostra l’interesse per Curry e Harris nel pacchetto Irving. La cessione di Malcolm Brogdon ai Celtics, però, complica l’uscita di Hield, visto che Indiana non vorrebbe privarsi di un’altra star. Per questo motivo nel mirino c’è anche il veterano Eric Gordon, reduce da una stagione con il 41% dall’arco e rappresentato di fatto da Rob Pelinka, vice presidente dei losangelini.

Sul fronte Irving, però, nonostante la soluzione Lakers resti la più probabile, occhio al possibile inserimento di Dallas Mavericks e Philadelphia 76ers, il cui interesse è stato svelato da Shams Charania.