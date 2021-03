LeBron sui suoi 4 premi di MVP: “Probabilmente ne meritavo qualcuno di più”

LeBron James ieri notte ha sfoderato un’altra grandissima prestazione nel successo su Charlotte: 37 punti, 8 rimbalzi e 6 assist che lo hanno catapultato nuovamente nel discorso per l’MVP stagionale, visto che sono arrivati dopo due triple-doppie di fila (che lo hanno anche portato a battere un record). Nel post-partita, alla stella dei Los Angeles Lakers è stato chiesto se pensa di meritare il trofeo individuale, che sarebbe il suo quinto in carriera, e soprattutto se non pensa che avrebbe meritato più dei 4 MVP vinti in carriera, l’ultimo nel 2013.

Provo ad essere l’MVP ogni sera per la mia squadra. Cerco di essere disponibile per i miei compagni, di essere il miglior giocatore in campo ogni sera. Il premio di quest’anno? Vincerlo significherebbe tanto per me. Alla mia età, con quello che sono riuscito a fare in questa stagione… I miei 4 MVP? Probabilmente dovrei averne più di 4, ma non mi metto nell’angolo a piangere per questo. Immagino che tutti i grandi di questo gioco si sentano allo stesso modo in merito ai loro MVP.