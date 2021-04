L’Efes si scioglie ancora nel quarto quarto, il Real Madrid vince e forza gara 5

REAL MADRID 82-76 ANADOLU EFES ISTANBUL

(19-13, 17-34, 21-19, 25-10)

Il Real vince gara 4 in una partita fotocopia rispetto alla precedenza, con gli ospiti avanti e in controllo nel quarto quarto prima di non riuscire più a segnare un canestro dal campo negli ultimi 5 minuti. Partenza shock per l’Efes che subisce un parziale di 17-0 per cominciare la partita, guidato da 11 punti di Jaycee Carroll e dalle palle perse della squadra di Ataman. Simon interrompe la fuga del Real Madrid che da questo momento ha un clamoroso blackout che consente all’Efes prima di recuperare (19-13 al 10′), poi raggiungere e infine superare abbondantemente gli avversari, con il solito talento offensivo di Larkin e una prova balistica incredibile di Beaubois (16 punti nel solo secondo quarto con 4/4 da tre). A cavallo dei due quarti centrali (36-47 al 20′) sale in cattedra Garuba che tiene vivo il Real, ma l’Efes con la solita ottima circolazione di palla scappa di nuovo e solo le triple di Abalde e Thompkins permettono ai ragazzi di Laso di chiudere il terzo quarto sotto solo di 9 (57-66). Due giochi da tre punti di Larkin (22 punti e 8 assist) sembrano spianare la strada ai turchi ma ancora Carroll e soprattutto Garuba, autore della sua miglior partita stagionale (24 punti e 12 rimbalzi), lanciano un altro parziale di 15-1 e il Real torna davanti. Micic pareggia dalla lunetta, Llull risponde con un 2/2 ma l’Efes non riesce più a segnare ed è costretto al fallo sistematico. Nella lotteria finale dei liberi a spuntarla come in gara 3 è ancora il Real Madrid che si guadagna il diritto di giocarsi l’accesso alle Final Four con un’insperata gara 5.

Real: Causeur, Fernandez 8, Abalde 7, Tyus 7, Laprovittola, Reyes, Alocen 3, Garuba 24, Carroll 20, Llull 8, Thompkins 5, Taylor.

Efes: Larkin 22, Beaubois 23, Singleton 6, Balbay , Sanli , Moerman , Tuncer , Pleiss , Micic 9, Anderson 3, Dunston 8, Simon 6.

