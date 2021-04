NBA – Derrick Rose rivela di aver tentato di portare LeBron James ai Chicago Bulls

Ultimamente in NBA stanno emergendo diversi retroscena di mercato riguardo lo scorso decennio.

Jeanie Buss, ad esempio, ha parlato della mancata trade che avrebbe portato Chris Paul ai Los Angeles Lakers. Successivamente è venuto fuori il tentativo scenografico dei New York Knicks per prendere LeBron James.

Riguardo LBJ è emersa anche un’altra curiosità. Nel 2010, prima di The Decision, anche i Chicago Bulls provarono a ingaggiare James. Nel tentativo venne coinvolto anche Derrick Rose, notoriamente restio a questo genere di operazioni.

I Chicago Bulls mi hanno coinvolto nel reclutamento di LeBron James nel 2010. Circolava la voce che lui e Chris Bosh volesso giocare insieme, poi è uscita fuori la storia “Banana Boat” e la cosa ha preso ancora più piede. Il general manager di allora, Gar Forman, venne da me dopo un allenamento per chiedermi di fare un video indirizzato a Chris Bosh, Dwyane Wade e LeBron. Non sono mai stato un amante di queste cose ma mi sono prestato perché sarebbe stato spiacevole spiegare i motivi di un rifiuto. Non mi piace fare reclutamento, mi sembra una mancanza di rispetto verso i compagni che sono già nel roster, non credo che i giocatori debbano occuparsi di queste cose. Qualche tempo dopo si è saputo che non sono un fan di questa pratica, pensavo che i Bulls mi avessero difeso e invece non hanno mosso un dito.