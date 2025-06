Leonardo Totè UOMO MERCATO: Bologna e Trapani su di lui

Il nome di Leonardo Totè è uno dei più caldi in questo inizio di mercato estivo del basket italiano. Il lungo classe 1997, protagonista di un’ottima stagione con Napoli Basket, ha la possibilità di uscire dal suo contratto entro il 30 giugno, e tutto lascia pensare che lo farà. Le sue prestazioni solide e costanti, infatti, hanno attirato l’interesse di club ambiziosi, pronti a rilanciarlo ai massimi livelli.

Una stagione da protagonista a Napoli

Nell’ultima annata, Totè ha giocato 31 partite (inclusa una presenza in Supercoppa Italiana), mantenendo medie di 14,0 punti, 6,0 rimbalzi, 1,1 assist e 1,1 stoppate in 25,9 minuti di utilizzo. Numeri che testimoniano non solo la sua crescita, ma anche la centralità nel progetto tecnico partenopeo. Nonostante ciò, il futuro del lungo veneto sembra destinato ad altri lidi.

Trapani ci prova, ma spunta anche la Virtus Bologna

Da giorni si parla del forte interesse della Trapani Shark, guidata da Jasmin Repesa, tecnico che ha già allenato Totè a Pesaro. La stima tra i due è reciproca e il progetto siciliano potrebbe offrirgli un ruolo di assoluto protagonista.

Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, anche la Virtus Bologna si sarebbe inserita nella corsa. I bianconeri, sempre attenti al talento italiano, vedrebbero in Totè un profilo versatile e affidabile, ideale per allungare le rotazioni e dare profondità al reparto lunghi, soprattutto in vista degli impegni su tre fronti: Serie A, EuroLega e Coppa Italia.

Totè pronto al salto

Con il mercato in fermento, Leonardo Totè si trova davanti a una scelta cruciale per il prosieguo della sua carriera. La clausola d’uscita entro fine giugno rappresenta il primo step. Le opzioni sul tavolo sono allettanti: da una parte una sfida da leader a Trapani, dall’altra l’opportunità di competere per titoli alla Virtus Bologna.

Quel che è certo è che, dopo una stagione solida, Totè ha dimostrato di essere pronto per un nuovo salto di qualità, e il suo nome sarà uno dei più seguiti nei prossimi giorni di mercato.

Leggi anche: Marco Belinelli non ha ancora annunciato il ritiro, ma ne parla…