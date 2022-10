Contro i Memphis Grizzlies, Paolo Banchero ha avuto un brusco benvenuto dall’NBA, chiudendo con 8 punti, 2 rimbalzi e 1 assist con un pessimo 2 su 9 dal campo, soffocato dalla pazzesca difesa perimetrale di Dillon Brooks.

No. 1 pick Paolo Banchero’s preseason debut: 8 points, 2 rebounds, 1 assist, 4 turnovers, 2-9 FG in a loss to the Grizzlies. Dillon Brooks’ defense is a pretty rude welcome to the NBA. — Tim MacMahon (@espn_macmahon) October 4, 2022

Sebbene sia difficile aspettarsi che i rookie diano immediatamente fuoco al campionato, le aspettative sono diverse per la prima scelta assoluta. Dovrebbero essere i salvatori della franchigia, in particolare per i Magic, una società che sta navigando da troppo tempo nei bassifondi dell’NBA. Tuttavia, è solo la prima partita della preseason. Man mano che Paolo Banchero si abituerà sempre più alla velocità del gioco NBA, è difficile non immaginarlo come una star con il suo mix di dimensioni, velocità e arsenale offensivo.

Banchero proverà a mostrare al mondo cosa lo ha reso la prima scelta assoluta nella sua prossima partita di preseason contro i San Antonio Spurs e soprattutto senza Dillon Brooks. Avrà vita molto più facile contro gli Spurs, questo è certo, soprattutto perché San Antonio non ha grandi aspettative per questa stagione, un po’ come gli Utah Jazz dell’altro rookie italiano Simone Fontecchio. Si spera che Banchero possa ottenere il suo ritmo prima della rivincita che avrà con Dejounte Murray e gli Atlanta Hawks il 21 ottobre.

