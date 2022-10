Nella notte NBA sono tornati in campo Ben Simmons, Kawhi Leonard e Jamal Murray

È stata solo un’altra notte di preseason NBA, ma di storie da raccontare ce ne sono numerose. Detto dell’esordio di Paolo Banchero con qualche difficoltà contro la difesa di Memphis, ci sono stati anche tre ritorni in campo molto importanti: quelli di Ben Simmons, Kawhi Leonard e Jamal Murray.

Simmons se la vedeva proprio contro i suoi Philadelphia 76ers, rientrando dopo oltre un anno di assenza per la rottura con la sua vecchia franchigia ed alcuni problemi alla schiena una volta ceduto ai Brooklyn Nets. L’australiano è partito subito in quintetto al fianco di Kevin Durant e Kyrie Irving, anche se alla fine i Nets hanno perso 108-127 nonostante l’assenza di Joel Embiid dall’altra parte. Per Simmons ci sono stati 19′ in campo con un buon ritmo, nei quali ha prodotto 6 punti, 4 rimbalzi e 5 assist con 3/6 al tiro e (naturalmente) zero triple tentate.

I Los Angeles Clippers hanno riabbracciato la coppia George-Leonard contro Portland, in una gara vinta 97-102. Kawhi è andato subito in doppia cifra con 11 punti in 16′, aggiungendo anche 4 rimbalzi, 2 assist e 2 recuperi. Leonard mancava dai campi dall’estate 2021 per la rottura del crociato.

Infine i Denver Nuggets hanno potuto godersi il rientro di Jamal Murray, che mancava dall’aprile del 2021 e ha saltato anche lui tutta la passata stagione. La point guard canadese è scesa in campo contro gli Oklahoma City Thunder, giocando 14′ per 10 punti, 2 rimbalzi e 2 assist con 4/7 al tiro e 2/3 da dietro l’arco.

