L’EuroLega CONDANNA le parole di Ataman e del Panathinaikos

EuroLega desidera esprimere il proprio disappunto per le dichiarazioni pubbliche rilasciate da Ergin Ataman, allenatore del Panathinaikos AKTOR Atene, e dalla società stessa, nonché per altri eventi accaduti dopo gara 1 dei Turkish Airlines EuroLeague Playoffs che la società ha ospitato ad Atene martedì 23 aprile 2024.

Tali azioni e dichiarazioni sono in piena contraddizione con la dichiarazione congiunta rilasciata il 15 aprile 2024 da Euroleague Basketball, EuroLeague Head Coaches Board, EuroLeague Players Association e Union of Euroleague Basketball Officials, in quanto creano un conflitto inutile e ingiustificato che le quattro organizzazioni, che rappresentano i club membri, gli allenatori, i giocatori e i funzionari, si sono impegnate a prevenire.

Le dichiarazioni di coach Ataman sono volutamente fuorvianti e scorrette: forniscono un’analisi imprecisa della partita e di un numero accuratamente selezionato di giocate; cercano di mettere in dubbio il lavoro e l’integrità degli ufficiali di gara; esercitano ulteriori pressioni su di loro e sull’organizzazione della Lega – tentativi che ovviamente non raggiungeranno i loro obiettivi.

Sfortunatamente, queste dichiarazioni non sono state presentate ai funzionari di Euroleague Basketball attraverso i canali ufficiali esistenti, che sono sempre aperti a Coach Ataman, al suo club e a tutti gli altri club e allenatori della competizione.

Un simile comportamento non sarà tollerato da Euroleague Basketball. Sono già state avviate procedure disciplinari, come per i fatti accaduti durante l’allenamento obbligatorio aperto ai media di mercoledì 24 aprile 2024, quando il signor Ataman ha impedito ai giornalisti di svolgere il loro compito.

Il rispetto di Euroleague Basketball nei confronti dell’organizzazione, della comunità e dell’eredità del Panathinaikos è indiscutibile e pari a quello di tutti gli altri club della competizione. I fatti accaduti dopo gara 1 dei playoff di EuroLeague sono contrari ai principi di rispetto tra i club, all’organizzazione che tutti gestiscono e ai valori che la competizione intende promuovere.

L’EuroLega incoraggia Coach Ataman, il Panathinaikos AKTOR Atene e tutti gli altri club e individui ad evitare dichiarazioni e comportamenti simili nelle partite future e a promuovere i valori che la competizione EuroLeague rappresenta, generando un’atmosfera positiva intorno alle partite e celebrando l’incredibile sforzo e l’azione sul campo.

Fonte: ufficio stampa EuroLeague Basketball

