Jimmy Butler manda un messaggio ai Celtics dopo la vittoria di Gara-2

Jimmy Butler non era in campo in Gara-2 tra Miami Heat e Boston Celtics, non lo sarà per tutta la serie a causa del brutto infortunio subito nel Play-in. La star degli Heat ha però voluto comunque mandare un messaggio e in un certo modo prendere in giro i Celtics dopo la sorprendente vittoria di ieri notte, arrivata dopo un sonoro -20 in Gara-1. Miami ha vinto al TD Garden grazie alle prestazioni di Tyler Herro, Bam Adebayo e Caleb Martin.

E allora subito dopo la partita Butler ha postato su Instagram una foto maldestramente photoshoppata con la sua faccia al posto di quella di Jaylen Brown in una grafica ben precisa: la dichiarazione che il giocatore dei Celtics aveva fatto l’anno scorso, quando Miami era sopra 3-0 nelle Finali di Conference contro Boston. Prima di Gara-4, Brown aveva avvisato: “Non fatecene vincere una!”, prevedendo che in caso di successo Boston avrebbe rimontato. Di fatti i Celtics avevano poi rimontato, riuscendo addirittura a impattare sul 3-3 prima che Miami ritrovasse la vittoria nella decisiva Gara-7.

In questo caso Jimmy Butler ha voluto mandare un messaggio ai Celtics: ora che Miami ha vinto una partita, non ha intenzione di fermarsi qui. La serie si sta per spostare in Florida, dove gli Heat proveranno a vincere entrambe le partite per tornare a Boston con il primo matchpoint. Un’impresa comunque proibitiva, visto il divario tra i due roster e le assenze dello stesso Butler e di Terry Rozier, ancora in attesa di esordire in questa postseason.