L’EuroLega ha ammesso un GRAVE ERRORE del cronometro in ALBA Berlino-Barcelona

Giovedì il Barcelona ha vinto in trasferta per 88 a 86 contro l’ALBA Berlino grazie a Nikola Mirotic, tornato in campo dopo l’infortunio al tendine d’Achille.

Durante quella contesa, come ha ammesso l’EuroLega in un comunicato ufficiale, c’è stato un errore riguardante il cronometro di gara.

Incredible mistake at the table during EuroLeague game between Alba Berlin – FC Barcelona. The clock remains stopped at 4.7 seconds despite the ball being in play for a few seconds. Sarunas Jasikevicius furious.#Basketball #Baloncesto #EuroLeague #FCB pic.twitter.com/Mees0VBSir — Matteo Andreani (@matty_vanpersie) December 2, 2022

La dichiarazione completa di EuroLeague sulla questione:

“Durante la partita corrispondente all’undicesima giornata della Turkish Airlines EuroLeague Regular Season tra ALBA Berlino e FC Barcelona, giocata giovedì scorso, si è verificato un errore del cronometro di gara. A 4,7 secondi dalla fine del quarto quarto, dopo un tiro libero sbagliato da Nikola Mirotic dell’FC Barcelona, il cronometro di gara non ha iniziato a scorrere fino a 3 secondi dopo. Dopo aver esaminato il file del cronometro di gara, possiamo dire che gli arbitri non hanno avviato il cronometro di gara e non hanno riconosciuto l’errore. Il cronometrista è stato anche in ritardo nell’avvio del cronometro del match. Se in qualsiasi momento la giocata avesse alterato il risultato della partita, l’errore del cronometro di gara sarebbe stato rivisto nel sistema di replay istantaneo in quanto si tratta di una giocata revisionabile. Tuttavia, l’esito della partita non ne ha risentito”.

