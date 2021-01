L’ex Livorno David Wood tra i manifestanti al Campidoglio: “Ero lì per pregare”

La nota manifestazione per nulla pacifica tenutasi fuori (e all’interno) del Campidoglio USA durante le ultime ore ha scosso l’opinione pubblica, suscitando commenti di sdegno e rabbia da parte della maggioranza degli addetti ai lavori NBA.

Il mondo della pallacanestro ha anche avuto un rappresentante tra i facinorosi: si tratta di David Wood, lungo classe 1964 visto in NBA con le maglie di Bulls, Rockets, Spurs, Pistons, Warriors, Suns, Mavericks e Bucks, e con molte stagioni europee nella sua carriera (Barcellona, Malaga, Murcia, Limoges, Gran Canaria e Fuenlabrada), tra le quali anche 16 partite con la maglia della Libertas Livorno, con cui ha giocato la celebre finale scudetto del 1989 contro l’Olimpia Milano.

Wood, grande sostenitore dell’ex Presidente Trump, ha dichiarato di essere andato al Campidoglio ed al raduno per pregare, non per protestare e di aver fatto molte dirette sui social per informare la gente e mostrargli ciò che stava succedendo.

