Seth Curry positivo al Covid-19: tutti i Sixers in quarantena a New York

L’infortunio alla caviglia di Steph è un problema passato già in secondo piano all’interno della famiglia Curry: è infatti notizia certa la positività di Seth Curry al Covid-19, con la risposta al test arrivata durante la partita dei suoi Philadelphia 76ers contro i Brooklyn Nets al Barclays Center.

Come rivela Adrian Wojnarowski, il problema principale è che Curry ha trascorso tutto il primo quarto della gara seduto in panchina di fianco ai suoi compagni, esponendoli così ad un forte rischio di contagio: al termine dei primi 12′ di gioco, il risultato positivo del test ha subito costretto lo staff dei Sixers ad isolare Curry in una stanza ed a farlo uscire dal palazzetto tramite un’uscita separata. Tutta la squadra è ora in quarantena a New York ed è attivo il sistema di tracciamento per i giocatori e lo staff della franchigia.

Curry spent the first quarter on bench before Sixers were made aware of a positive test, sources said. Curry then left the court-area and headed into isolation. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 8, 2021

