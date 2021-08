Lillard dà ragione a Doncic: “Segnare in NBA è più facile rispetto al contesto FIBA”

Damian Lillard ha risposto ad alcune domande riguardo la differenza fra il basket NBA e quello in contesto FIBA.

Esattamente come detto dal collega Luka Doncic qualche giorno fa, anche secondo il play dei Portland Trail Blazers le differenze che ci sono tra NBA e FIBA, soprattutto per quanto riguarda la “tutela” degli attaccanti, fanno si che segnare in NBA sia più facile. Queste le sue parole:

“Il modo di giocare in NBA è completamente differente rispetto a quello internazionale, questo è certo. Ci sono delle differenze di regolamento che cambiano il modo di interpretare la partita. Luka Doncic ha detto che è più facile segnare in NBA? Sono d’accordo. L’attaccante è più “protetto” in NBA e spesso riceve più chiamate a favore da parte degli arbitri. Nel contesto FIBA si gioca più duro, si fischia meno e si premia più il gioco fisico. Con la regola dei 3 secondi differente rispetto alla NBA, l’area è più difficile da attaccare. Tutte queste cose mi fanno pensare che sia più difficile segnare in campo internazionale piuttosto che in NBA.”