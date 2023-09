L’impresa è compiuta: la Lettonia di Luca Banchi supera il Brasile ed è ai quarti

Alla Lettonia bastava una vittoria per essere sicura dei quarti di finale in un girone che appariva inizialmente proibitivo, con Canada, Spagna e Brasile. Invece coach Luca Banchi ha trascinato una formazione priva di Kristaps Porzingis (infortunatosi prima del Mondiale) e Dairis Bertans (out dal primo girone) tra le prime otto squadre del mondo. La Nazionale baltica ora dovrà attendere il risultato di Canada-Spagna per sapere se passerà come prima (in caso di successo degli spagnoli) o come seconda.

Dopo i primi due quarti equilibrati, in cui il Brasile è stato tenuto in piedi da Caboclo e dall’immortale Marcelinho Huertas, nel terzo periodo la Lettonia ha dilagato. Le triple di Zagars e Davis Bertans hanno tenuto i lettoni in vantaggio, il resto lo ha fatto un parziale di 18-6 negli ultimi 5′ della frazione grazie anche all’apporto di Grazulis e Zoriks. Avanti di 18 al 30′, la Lettonia non si è più guardata indietro, assaporando possesso dopo possesso una vittoria 84-104 e una storica qualificazione. I baltici erano infatti alla loro prima partecipazione assoluta ad un Mondiale.

Brasile: Caboclo 20, dos Santos 14, Dias 13

Lettonia: Grazulis 24, Zagars 17, Bertans 14

Foto: FIBA