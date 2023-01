L’indimenticabile messaggio di Kobe a Durant alla “Kobe style” dopo la sua rottura del tendine d’Achille

Quando Kevin Durant si è rotto il tendine d’Achille nel 2019 quando era ancora con i Golden State Warriors, Kobe Bryant è stata una delle prime persone a mandargli messaggi e mostrargli supporto. Ma naturalmente Kobe l’ha fatto alla “Kobe style”.

Secondo Durant, Bryant ha mandato un messaggio incoraggiante, soprattutto da quando la stesso icona dei Lakers ha subito una rottura del tendine d’Achille nel 2013, famoso perché Kobe decise di tirare i suoi tiri liberi dopo il suddetto infortunio.

“Non essere un fottuto piagnucolone. Andrà tutto bene. Tornerai e sarai quello di sempre”, Durant ha condiviso il messaggio di Bryant a lui in quel momento tramite Alex Schiffer di The Athletic.

Durant ha inoltre rivelato che Bryant ha continuato a inviargli messaggi in seguito, discutendo con lui delle potenziali persone con cui può lavorare per aiutarlo a superare il suo infortunio, nonché delle terapie fisiche e del lavoro che deve svolgere per riprendersi completamente.

Kevin Durant ha apprezzato il fatto che Kobe Bryant lo abbia contattato, condividendo che il fenomeno dei Lakers lo ha davvero aiutato a riordinare la sua mente a quel tempo.

“Quando la mia mente correva ovunque, è stato bello sentirlo, specialmente lui che lo ha affrontato quando era già in là negli anni nella sua carriera”, ha aggiunto Durant.

Leggi anche: Niente Europa per Tyler Dorsey: preferisce la G-League all’EuroLega