Pozzecco scherza: “Mi girano le balle che Cinciarini batterà il mio record di assistman!”

Andrea Cinciarini, a un solo assist dal record all-time detenuto da Gianmarco Pozzecco, ha dichiarato a Paolo Bartezzaghi su La Gazzetta dello Sport, partendo dal suo primo assist distribuito nel lontano 30 settembre 2007 in Montegranaro-Avellino:

“Quel primo non lo ricordo e fatico a individuare i più belli. Ho in mente quelli per le schiacciate al volo di James White a Reggio nel 2013/14, o quelli a Milano nel 2018 per Goudelock, Micov, Tarczewski, quando ho superato il primato di assist nelle finali scudetto. Sono pronto e concentrato, per me è un traguardo importantissimo. Ma prima di tutto però penso alla partita da vincere, dobbiamo recuperare terreno e dare continuità dopo il primo successo con Dragan Sakota in panchina”.

Sulla questione Cinciarini-assist è intervenuto anche chi sta per essere superato, Gianmarco Pozzecco:

“In questi casi si dice che i record sono fatti per essere battuti, in verità mi girano le balle perché ci tenevo. Di primati non ne ho molti. Sono contento per Andrea, se lo merita. È un bellissimo record negli assist perché diverso dagli altri, non è egoistico. Se lo godrà, com’è giusto. Certo, è l’ultima volta che si parlerà del mio record. Ma a quest’età tutto l’ego è quasi totalmente perso”.

Fonte: Lega Basket

