Niente Europa per Tyler Dorsey: preferisce la G-League all’EuroLega

La guardia greco-americana Tyler Dorsey, che ha fatto il provino per i Los Angeles Lakers questa settimana, ha firmato un contratto in NBA G-League, come ha riferito Marc Stein di ESPN.

I Texas Legends attualmente detengono i diritti della NBA G League di Dorsey a causa delle partite che ha giocato con i Legends con un two-way contract con i Dallas Mavericks, quindi sarebbe necessario una trade per Dorsey per giocare altrove in G-League in questa stagione.

— Marc Stein (@TheSteinLine) January 7, 2023