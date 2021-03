L’infortunio di LeBron James porterà un giocatore in particolare ad avere più responsabilità, come detto da coach Frank Vogel

Con i Los Angeles Lakers che dovranno fare a meno di LeBron James e Anthony Davis per un po’ a causa dei loro infortuni, i loro compagni di squadra dovranno sopperire alle loro assenze. Uno di loro è Talen Horton-Tucker, che ha chiuso con 17 punti, 6 rimbalzi e 3 assist, tirando 16 conclusioni in 28 minuti di gioco. Ciò ha messo Horton-Tucker alla pari con Kyle Kuzma, il qualche anch’esso ha tentato 16 tiri e ha concluso con 13 punti, 6 rimbalzi e 6 assist.

Frank Vogel said that in the absence of LeBron and AD, we’ll see more of Talen Horton-Tucker, who matched Kuzma with 16 FGA’s tonight: "It’s a great growth opportunity … I like his aggressiveness, and he’s really going to grow during this stretch."

— Mike Trudell (@LakersReporter) March 22, 2021