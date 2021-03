Luka Dončić ha segnato le prime 8 triple tentate contro Portland e i suoi compagni di squadra hanno smesso di andare a rimbalzo

Luka Dončić è stato fenomenale questa notte contro i Portland Trail Blazers, realizzando le prime 8 triple tentate. Josh Richardson è rimasto così impressionato dalla serie di triple consecutive di Dončić che non si è preoccupato del rimbalzo offensivo. Secondo Brad Townsend del Dallas Morning News, Richardson ha ammesso di aver dimenticato i fondamenti del basket, vista la partita dello sloveno.

What was it like watching Doncic? "It was like I wasn't even crashing [the boards] anymore. It was like when he shot it I was running back on defense. He's special, man. Not a lot of guys that can find that groove that he did tonight. Yeah, he was in a zone."

