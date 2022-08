L’Italbasket ha presentato le nuove maglie

Nella giornata di ieri l’Italbasket si è di nuovo riunita a Pinzolo per preparare le prime partite del secondo turno delle Qualificazioni FIBA al Mondiale e soprattutto Eurobasket 2022. Agli ordini di Gianmarco Pozzecco ci sono già tutti, compresi Danilo Gallinari, Luigi Datome e Niccolò Melli, assente il mese scorso per un piccolo infortunio.

Per l’0ccasione l’Italbasket ha presentato anche le nuove divise che verranno utilizzate in tutte le prossime competizioni, compreso Eurobasket. Seguendo la linea tracciata dal nuovo logo, utilizzato ormai da qualche mese, la scritta “Italia” sul petto è più squadrata e in linea col percorso di rebranding della Federazione. Le maglie verranno utilizzate per la prima volta per l’amichevole del 12 agosto contro la Francia.

Le Nazionali Azzurre cambiano pelle 🇮🇹 Ecco il nuovo kit che accompagnerà l’Italia a partire dall’amichevole di Bologna contro la Francia prevista per il 12 agosto! Prosegue il percorso di rebranding della Federazione con l’Azzurro sempre assoluto protagonista. 💙#Italbasket pic.twitter.com/6rYGLdqRN9 — Italbasket (@Italbasket) August 4, 2022