L’Italbasket saluta Folgaria, la strada per Cipro fa tappa a Trento

Si è chiuso oggi, giovedì 31 luglio, il Training Camp 2025 della Nazionale. Dopo l’allenamento mattutino, gli Azzurri si sono trasferiti a Trento, sede della Trentino Basket Cup 2025 (2/3 agosto).

L’allenamento di venerdì 1 agosto, dalle 11.00 alle 13.00, sarà a porte aperte.

Anche quest’anno, i ragazzi di coach Gianmarco Pozzecco hanno potuto godere delle meraviglie dell’Alpe Cimbra per la prima parte della preparazione in vista dell’Europeo (28 agosto/14 settembre).

Ospiti del Golf Hotel (Gruppo Blu Hotels) di Folgaria, gli atleti di Italbasket hanno vissuto una settimana immersi nella natura e avvolti dal calore di un pubblico che ogni giorno ha letteralmente riempito le tribune del palazzetto di Via delle Nazioni Unite.

E’ tempo dunque di scendere in campo. L’undicesima edizione della Trentino Basket Cup aprirà la serie di 6 amichevoli prima dell’esordio ufficiale a Limassol (Cipro) il 28 agosto. “Il T Quotidiano” Arena ospiterà l’ormai consueto quadrangolare organizzato per la FIP da Aquila Basket.

L’Italia scenderà in campo sabato 2 agosto alle 20.00 contro l’Islanda (live su Sky Sport Basket, canale 209, Now e Courtside 1891 FIBA). Il programma sarà aperto alle 17.30 da Polonia-Senegal (live su Sky Sport Basket, canale 209, Now e Courtside 1861 FIBA).

Domenica 3 agosto le finali del torneo, con l’Italia in campo in ogni caso alle 19.00 contro una tra Polonia e Senegal. Alle 16.30 Islanda contro Polonia o Senegal. Entrambe le gare live su Sky Sport Basket, canale 209, Now e Courtside 1891 FIBA.

I biglietti per il torneo sono ancora in vendita sul circuito Vivaticket a questo link.

Qui tutte le info sulle promo.

La conferenza stampa di presentazione della Trentino Basket Cup 2025 si terrà venerdì 1° agosto presso il Castello del Buonconsiglio a Trento alle ore 16.00. Per Italbasket interverranno il CT Gianmarco Pozzecco e il Capitano Nik Melli.

La Trentino Basket Cup prenderà il via con l’apertura della Fan Zone, allestita in chiave azzurra, che accoglierà i tifosi a partire dalle 16.30 di sabato e dalle 15.30 di domenica, chiudendo con la palla a due delle partite dell’Italia.

All’interno della Fan Zone sarà possibile:

•⁠ scattare foto con i giocatori della Nazionale

•⁠ partecipare ai quiz a tema viaggio nello stand di ITA Airways

•⁠ acquistare il merchandising ufficiale MACRON della Nazionale italiana

•⁠ visitare lo stand di Dole con giochi e gadget per tutte le età

•⁠ gustare le proposte dei food truck (Masabon sabato, Dolomiti Street Food domenica)

•⁠ divertirsi con la truccabimbi

•⁠ giocare nel campo da gioco

Nel suo albo d’oro, la Trentino Basket Cup conta nove successi per l’Italia. L’unica edizione sfuggita agli Azzurri risale al 2015, quando fu la Germania ad aggiudicarsi il trofeo superando l’Italia in finale con il punteggio di 69-68. Tra le edizioni più memorabili, impossibile non ricordare quella del 2023, quando la Turchia pareggiò contro l’Italia con un canestro da oltre metà campo sulla sirena, forzando un tempo supplementare che vide comunque imporsi la squadra guidata da coach Gianmarco Pozzecco.

Nell’edizione 2024, disputata in gara secca, l’Italia ha invece avuto la meglio sulla Georgia, imponendosi con il punteggio di 79-68.

