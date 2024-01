L’Italbasket segue un paio di passaportati in vista del Pre-Olimpico

Gianni Petrucci, Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di tanti argomenti e tra questi c’è anche il Pre-Olimpico e l’opzione passaportati per l’Italbasket:

“Pozzecco, Datome e Trainotti stanno seguendo un paio di possibili passaportati ­- non faccio nomi ­- e sono certo che faranno il meglio per l’Italia”, ha detto Petrucci sulla possibilità di avere dei passaportati con l’Italbasket.

Il primo nome che ci viene in mente è quello di Darius Thompson, che all’Anadolu Efes Istanbul, nonostante i turchi non stiano facendo bene, sta confermando le ottime impressioni della stagione passata. La situazione ora è più tranquilla rispetto all’estate del 2023 e quindi potrebbe decidere di accettare di giocare il Pre-Olimpico con l’Italia per provare a disputare la prima Olimpiade della sua carriera.

Una situazione più complicata, ma forse più utile per gli Azzurri, è quella che porta a Drew Eubanks, ala forte/centro con degli avi italiani che sta facendo tutto sommato bene in NBA ai Phoenix Suns: 6 punti e 4,3 rimbalzi di media. Non male in poco più di 16 minuti di gioco e in una contender che ha tante frecce offensive al proprio arco.

Un ultimo nome possibile, di cui si è parlato tanto in passato ma che poi non ha mai portato a nulla, è quello di Donte DiVincenzo. Tra i 3 ci sembra quello più improbabile, pur essendo potenzialmente quello più forte.

Leggi anche: NAPOLI alle FINAL EIGHT! L’impresa del 2006 raccontata da SPINELLI e MIMMO MORENA