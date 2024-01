Petrucci su Tony Parker: “Le sue frasi sono state trés mauvaise (pessime) e offesante (offensive)”

Gianni Petrucci, Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di tanti argomenti e tra questi c’è anche l’esonero di Gianmarco Pozzecco da coach dell’ASVEL Villeurbanne e le dichiarazioni non proprio simpaticissime di Tony Parker:

“Devo richiamare le dichiarazioni inopportune del presidente Tony Parker contro il Poz. Conosco il francese, le qualifico trés mauvaise (pessime) e offesante (offensive). Non basta essere stati grandi giocatori per diventare grandi presidenti. Mi risulta che pure in passato Parker sia caduto in altrettanti infortuni verbali“, ha dichiarato Petrucci il relazione all’intervista rilasciata da Tony Parker a L’Equipe.

Questo si tratta dell’ennesimo personaggio legato al mondo del basket che si schiera dalla parte di Pozzecco e contro Tony Parker.

Petrucci ci è andato giù particolarmente pesante con l’ex playmaker dei San Antonio Spurs, criticando aspramente la scelta di esporre alla pubblica piazza Pozzecco.

In effetti è sembrato poco elegante a tutti il comportamento del francese, a prescindere dalle ragioni che l’hanno portato a quelle dichiarazioni. Una persona, che sia Pozzecco o il primo coach che passa per la strada, merita sempre rispetto e qui TP ha sbagliato.

