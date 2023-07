L’NBA cambia 2 regole importanti e una la mutua dal basket FIBA

Il Board of Governors della NBA ha approvato due nuove modifiche alle regole per la stagione NBA 2023-2024, a proposito dei challenge degli allenatore e il flopping, secondo Shams Charania di The Athletic.

Just in: The NBA Board of Governors has approved two new gameplay changes for the 2023-24 season, per sources:

– In-game penalty for flops resulting in technical foul free throw

– A second coach’s challenge awarded if first challenge is successful

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 11, 2023